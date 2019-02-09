الكشف عن الحالة الصحية للرئيس الأمريكي.. فهل يبقى بمنصبه؟

رام الله - دنيا الوطن

قال موقع (روسيا اليوم)، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توجه أمس الجمعة، إلى مستشفى وولتر ريد العسكري في ضاحية واشنطن؛ للخضوع لفحوصات، أكدت أن لديه "جينات جيدة جداً"، حسب طبيب البيت الأبيض.







ووصف روني جاكسون، طبيب البيت الأبيض، ترامب بأنه رجل "ذو صحة ممتازة" لا يواجه أي اضطرابات معرفية، وذلك في أول فحص طبي بعد عام من توليه مهامه.

وحسب الموقع، فإن ترامب (72 عاماً) لا يتناول الكحول، ولا يدخن بل يشرب الكثير من الكوكا كولا لايت، ويتناول الوجبات السريعة بكثرة.وأضاف جاكسون، أن ترامب قادر على تولي مهامه، ويعتقد أنه سيبقى كذلك حتى نهاية ولايته، وحتى ولاية جديدة في حال أعيد انتخابه.وبهذه النتيجة، يكون الرئيس الأمريكي، قد ابتعد عن الموقف المتحفظ، والحذر الذي يعتمده عادة الأطباء العسكريون، لكن تبقى النقطة السلبية الوحيدة في التقرير الطبي، هي أن على الرئيس الـ 45 أن ينتبه لوزنه (108 كلغ وطوله 1.90 سنتم) وأن يمارس تمارين رياضية.