خطيبة خاشقجي: لن أقابل ترامب إلا إذا غير موقفه

رام الله - دنيا الوطنأعربت التركية خديجة جنكيز، خطيبة الكاتب السعودي الراحل جمال خاشقجي، عن أملها في أن تغير الولايات المتحدة موقفها إزاء مقتله.وقالت خديجة، في مؤتمر صحفي عقدته أمس الجمعة، في اسطنبول ترويجاً لكتاب يتناول حياة خاشقجي: إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجه إليها دعوة للقائه في واشنطن في كانون الأول/ ديسمبر الماضي لكنها رفضتها، وقالت إنها قد تزور الولايات المتحدة في آذار/ مارس المقبل، شريطة أن يغير ترامب موقفه، أو يتخذ خطوات جديدة، وفق ما نقلت (الجزيرة.نت).وتابعت: "لدي أمل بأن يتابع الكونغرس الجديد الملف عن كثب".وامتنعت خديجة في تصريحاتها عن توجيه اتهامات، مشيرة إلى أنها تنتظر انتهاء التحقيق الجاري في تركيا، واستغربت من عدم العثور على جثة خطيبها حتى الآن.