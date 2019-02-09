عريقات: التطبيع مع إسرائيل طعنة فى الظهر الفلسطيني واستباحة لدمائه

رام الله - دنيا الوطن

أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، رفض القيادة الفلسطينية التام، لحضور مؤتمر "وارسو" حول الشرق الأوسط المقرر عقده في بلوندا.







وقال عريقات، وفق ما أوردت (روسيا اليوم): "لم ولن نفوض أحداً بالتفاوض نيابة عن دولة فلسطين، ومنظمة التحرير الفلسطينية، ممثلنا الشرعي والوحيد"، مضيفاً أن "الإدارة الأمريكية، وبجميع قرارتها المخالفة للقانون الدولي، قد عزلت نفسها عن أي رعاية لعملية السلام".





وتابع: "أود أن أؤكد ما قاله أخي حسين الشيخ، رفضنا التام لحضور مؤتمر وارسو، وأننا لم ولن نفوض أحداً بالتفاوض نيابة عن دولة فلسطين، ومنظمة التحرير الفلسطينية، ممثلنا الشرعي والوحيد، وإن الإدارة الأمريكية، وبجميع قرارتها المخالفة للقانون الدولي، قد عزلت نفسها عن أي رعاية لعملية السلام".







وأضاف: "لقد ربطت إدارة الرئيس ترامب بين مكافحة الإرهاب وبين التطبيع العربي مع سلطة الاحتلال إسرائيل، وإلغاء مبادرة السلام العربية".







واستطرد: "نقولها بصوت مرتفع: إن أي تطبيع مع سلطة الاحتلال، أو أي لقاءات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يشكل طعنة فى الظهر الفلسطيني واستباحة لدمائه".



وأكد عريقات، أن "الصمت على الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، يعتبر إنكاراً للإسراء والمعراج، وللرسول العظيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مشيراً إلى أن جميع قرارات إدارة الرئيس ترامب، حول القدس والاستيطان واللاجئين، وعدم الوفاء بالتزاماتها، يعتبر تصميماً جديداً للإملاء، وفرض الحلول، وإلى فشل.