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الكشف عن وثيقة سرية.. الملك سلمان رفض التطبيع مع إسرائيل

الكشف عن وثيقة سرية.. الملك سلمان رفض التطبيع مع إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
كشفت القناة العاشرة الإسرائيلية، عن "وثيقة سرية مسربة" تؤكد أن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، حسم موضوع العلاقات مع إسرائيل، مشدداً على رفض المملكة التطبيع معها.

ووفق ما نقلت القناة الإسرائيلية، في تقرير نشرته مؤخراً، عن دبلوماسي إسرائيلي رفيع، فقد قال: إن وزارة الخارجية الإسرائيلية أعدت وثيقة قدمت فيها تقديراتها لموضوع العلاقات مع السعودية، مشيرة إلى أن المملكة غير مستعدة حالياً للتطبيق أو الموافقة على (صفقة القرن) الخاصة بحل الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والتي تعمل عليها إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، دون تقديم تنازلات سياسية ملموسة للطرف الفلسطيني.

ولفتت القناة إلى أن هذه "الوثيقة تعتبر سرية واستثنائية كذلك، لأنها تتناقض مع سياسة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، الذي صرح مراراً وبصورة علنية منذ أمد بعيد أن إسرائيل تتجه نحو التطبيع مع دول الخليج، وتطوير العلاقات مع بلدان مثل السعودية والإمارات والبحرين"، لكن التقرير المسرب يشير بوضوح إلى أن هناك "حظوظاً ضئيلة جداً" لحدوث هذا التطور.

وأشار الدبلوماسي الإسرائيلي، إلى أن الوثيقة السرية، تشدد على أن إدارة السياسة السعودية تجاه القضية الفلسطينية، والتي كانت بيد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عادت خلال الأشهر الماضية إلى قبضة الملك سلمان.

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