السعودية: "محمد بن سلمان" خط أحمر

رام الله - دنيا الوطنعلق وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، على ما أعلن من تحقيقات أولية من المحققة الدولية، بشأن مقتل الكاتب الراحل جمال خاشقجي: "إن استهداف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خط أحمر".وقال الجبير، وفق ما نقلت الوكالة السعودية الرسمية (واس): إن ولي العهد "غير ضالع في جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي"، وحذر من أن استهدافه يُعتبر "خطاً أحمر".وأضاف: "كل من يعتقد أنه يستطيع أن يُملي ما يتعين علينا القيام به، وما ينبغي أن يفعله قادتنا هو أمر مثير للسخرية"، في حين يعتبر العديد من أعضاء الكونغرس، أن الأمير محمد مسؤول عن قتل خاشقجي.يشار إلى أن صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية قالت في وقت سابق: إنه قبل عام من مقتل خاشقجي، أبلغ ولي العهد السعودي أحد مساعديه أنه سيستخدم "رصاصة" ضد خاشقجي إذا لم يعد للوطن ويتوقف عن انتقاده للحكومة.وتعقيباً على ذلك، قال الجبير: "نعلم أن ولي العهد السعودي لم يأمر بقتل خاشقجي، وستتم محاسبة الضالعين في الجريمة".وأضاف: "تقرير نيويورك تايمز بشأن ولي العهد السعودي يستند إلى مصادر مجهولة، ومن غير المعقول أن تعتقد دول أخرى أن بإمكانها أن تملي على القيادة السعودية ما ينبغي أن تفعل".