خامنئي: السعودية انحرفت عن طريق الله

رام الله - دنيا الوطناعتبر المرشد الإيراني، علي خامنئي، أن المملكة العربية السعودية ابتعدت عما وصفه بطريق الله، ووافقت على "الاستسلام للأعداء" ما أدى إلى هيمنة الولايات المتحدة على السعودية.وقال خامنئي، في كلمة ألقاها خلال اجتماع عقده مع قادة وعناصر القوة الجوية في الجيش الإيراني، ونقلته الوكالة الإيرانية الرسمية: "إن الانحراف عن سبيل الله، والاستسلام للأعداء ينتج عنه ذل وتشريد الشعب".وأضاف خامنئي: "حينها سيكون مصير إيراننا كما كان في فترة حكم النظام البهلوي، أو بلدان كالسعودية، حيث إن أمريكا مسيطرة على مصيرهم ومصادرهم ومصالحهم".واعتبر المرشد الأعلى للثورة الإيرانية في كلمته، أن "النظام الأمريكي، يُجسد الشر والعنف" ويفتعل الأزمات والحروب.