شؤون فلسطينية

استولى على تسجيلات كاميرات..الاحتلال يقتحم مسجداً وسط البيرة ويُصيب ثلاثة شبان

استولى على تسجيلات كاميرات..الاحتلال يقتحم مسجداً وسط البيرة ويُصيب ثلاثة شبان
الاحتلال يقتحم الضفة الغربية - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أصيب ثلاثة شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وصفت إصاباتهم بالطفيفة، بعد اقتحام قوة خاصة إسرائيلية "مستعربون"، مساء الجمعة، مسجد جمال عبد الناصر وسط مدينة البيرة، واستولت على تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة به.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن قوة خاصة إسرائيلية، ترافقها كلاب بوليسية، اقتحمت المسجد، واعتدت بالضرب على الموظف فيه حمزة غنام بعد تقييده، قبل أن تستولي على تسجيلات كاميرات المراقبة بعد تحطيم باب غرفة الأذان الموحد.

وأضافت: أن مواجهات اندلعت في المكان بين الشبان وجنود الاحتلال، الذين اقتحموا المدينة لتوفير الحماية للقوة الخاصة، ما أدى إلى إصابة الشبان الثلاثة.

وندد وزير الأوقاف والشؤون الدينية، يوسف ادعيس بالاعتداء على حرمة مسجد جمال عبد الناصر، وتدنيسه من قبل القوات الخاصة.

وقال ادعيس، في بيان صحفي: إن هذا الاعتداء الجبان على مكان عبادة ديني ومقدس، دون مراعاة لحرمته ولقداسته ولقيمته الدينية والمعنوية هو جزء من مسلسل الاعتداءات التي تطال مقدساتنا الإسلامية والمسيحية بشكل يومي، خاصة في المسجد الأقصى درّة فلسطين، من قبل قوات الاحتلال وسوائب المستوطنين، وبغطاء سياسي من حكومة الاحتلال اليمينية.

وطالب ادعيس المجتمع الدولي بحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين، من الاعتداءات التي تأخذ شكلاً ممنهجاً.

 

أخبار ذات صلة

الرجوب: الكشافة أحد رموز الحركة الوطنية يجب الحفاظ عليها وتطويرها

الرجوب: الكشافة أحد رموز الحركة الوطنية يجب الحفاظ عليها وتطويرها

عريقات: التطبيع مع إسرائيل طعنة فى الظهر الفلسطيني واستباحة لدمائه

عريقات: التطبيع مع إسرائيل طعنة فى الظهر الفلسطيني واستباحة لدمائه

أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم السبت

أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم السبت

الطقس: انخفاض على درجات الحرارة وزخات متفرقة من الأمطار اليوم وغدا

الطقس: انخفاض على درجات الحرارة وزخات متفرقة من الأمطار اليوم وغدا

الاحتلال يقتحم سطح مرحبا وشارع القدس في البيرة

الاحتلال يقتحم سطح مرحبا وشارع القدس في البيرة

الطيبي يعلن بشكل رسمي خوض الانتخابات في قائمة العربية للتغيير

الطيبي يعلن بشكل رسمي خوض الانتخابات في قائمة العربية للتغيير

الكتل النقابية تجدد تمسكها بوحدة الحركة العمالية

الكتل النقابية تجدد تمسكها بوحدة الحركة العمالية

فتح: إسرائيل وقادتها يجب أن يقدموا لمحكمة دولية

فتح: إسرائيل وقادتها يجب أن يقدموا لمحكمة دولية

التعليقات

الدنيا حكايات

تَبِعات فشل المُصالحة الفلسطينية

تَبِعات فشل المُصالحة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الرجوب: الكشافة أحد رموز الحركة الوطنية يجب الحفاظ عليها وتطويرها

الرجوب: الكشافة أحد رموز الحركة الوطنية يجب الحفاظ عليها وتطويرها

الاحتلال يقتحم سطح مرحبا وشارع القدس في البيرة

الاحتلال يقتحم سطح مرحبا وشارع القدس في البيرة

الطيبي يعلن بشكل رسمي خوض الانتخابات في قائمة العربية للتغيير

الطيبي يعلن بشكل رسمي خوض الانتخابات في قائمة العربية للتغيير

الكتل النقابية تجدد تمسكها بوحدة الحركة العمالية

الكتل النقابية تجدد تمسكها بوحدة الحركة العمالية

فتح: إسرائيل وقادتها يجب أن يقدموا لمحكمة دولية

فتح: إسرائيل وقادتها يجب أن يقدموا لمحكمة دولية

إدعيس: قوة من المستعربين سرقت مقتنيات مسجد في البيرة

إدعيس: قوة من المستعربين سرقت مقتنيات مسجد في البيرة

هذه تفاصيل المنخفض الجوي الجديد الذي يضرب البلاد غدا

هذه تفاصيل المنخفض الجوي الجديد الذي يضرب البلاد غدا

مقتل فتى في شجار عائلي بمدينة الخليل

مقتل فتى في شجار عائلي بمدينة الخليل

منوعات

منى فاروق وشيما الحاج تكشفان معلومات مثيرة عن علاقتهما بخالد يوسف

منى فاروق وشيما الحاج تكشفان معلومات مثيرة عن علاقتهما بخالد يوسف

شاهد: تعليق ناري من علا الفارس على من يطالبون بترحيلها من الإمارات

شاهد: تعليق ناري من علا الفارس على من يطالبون بترحيلها من الإمارات

بتسجيل صوتي.. كاظم الساهر يحسم الجدل بشأن تغيير اسم عائلته

بتسجيل صوتي.. كاظم الساهر يحسم الجدل بشأن تغيير اسم عائلته

لم يهرب لفرنسا.. شاهد أول تعليق لخالد يوسف بعد القبض منى فاروق وشيما الحاج

لم يهرب لفرنسا.. شاهد أول تعليق لخالد يوسف بعد القبض منى فاروق وشيما الحاج

علا الفارس بتغريدة تشعل غضب الإماراتيين.. ومطالبات بطردها من البلاد فورًا

علا الفارس بتغريدة تشعل غضب الإماراتيين.. ومطالبات بطردها من البلاد فورًا

انهيار ريهام سعيد من البكاء على الهواء مباشرة.. شاهد السبب

انهيار ريهام سعيد من البكاء على الهواء مباشرة.. شاهد السبب

وسط ذهول الجميع.. إلغاء حفل محمد عساف بالسعودية بعد 30 دقيقة فقط

وسط ذهول الجميع.. إلغاء حفل محمد عساف بالسعودية بعد 30 دقيقة فقط

صورة: تعرفوا للرجل الذي احتل مكان فاروق الفيشاوي في حياة سمية الألفي

صورة: تعرفوا للرجل الذي احتل مكان فاروق الفيشاوي في حياة سمية الألفي

صورة رومانسية لـ&#34;جاستن بير&#34; و&#34;هايلي بالدوين&#34; على غلاف مجلة Vogue

صورة رومانسية لـ"جاستن بير" و"هايلي بالدوين" على غلاف مجلة Vogue

شاهد: كيف كان شكل &#34;سما المصري&#34; قبل ان تكتسب 20 كيلوغراما

شاهد: كيف كان شكل "سما المصري" قبل ان تكتسب 20 كيلوغراما

عربي

خطيبة خاشقجي: لن أقابل ترامب إلا إذا غير موقفه

خطيبة خاشقجي: لن أقابل ترامب إلا إذا غير موقفه

السعودية: &#34;محمد بن سلمان&#34; خط أحمر

السعودية: "محمد بن سلمان" خط أحمر

خامنئي: السعودية انحرفت عن طريق الله

خامنئي: السعودية انحرفت عن طريق الله

لأول مرة منذ قطع العلاقات... قطر والسعودية تتفقان على أمر واحد

لأول مرة منذ قطع العلاقات... قطر والسعودية تتفقان على أمر واحد