الطقس: انخفاض على درجات الحرارة وزخات متفرقة من الأمطار اليوم وغدا

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو اليوم السبت، غائماً جزئياً إلى غائم ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.هذه الليلة، غائمة جزئياً إلى غائمة وباردة وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.الأحد 10-9-2019: يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.الاثنين 11-2-2019: يكون الجو غائماً جزئياً ولا يطرأ أي تغير على درجات الحرارة مع بقاء فرصة ضعيفة لسقوط زخات خفيفة متفرقة من الأمطار، خاصة على المناطق الشمالية والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.الثلاثاء 12-2-2019: يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة؛ لتصبح حول معدلاتها السنوية العامة والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر: تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية، وكذلك من خطر التزحلق على الطرقات.