شؤون فلسطينية

الطقس: انخفاض على درجات الحرارة وزخات متفرقة من الأمطار اليوم وغدا

الطقس: انخفاض على درجات الحرارة وزخات متفرقة من الأمطار اليوم وغدا
الطقس - منخفض جوي
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم السبت، غائماً جزئياً إلى غائم ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة، غائمة جزئياً إلى غائمة وباردة وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الأحد 10-9-2019: يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الاثنين 11-2-2019: يكون الجو غائماً جزئياً ولا يطرأ أي تغير على درجات الحرارة مع بقاء فرصة ضعيفة لسقوط زخات خفيفة متفرقة من الأمطار، خاصة على المناطق الشمالية والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الثلاثاء 12-2-2019: يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة؛ لتصبح حول معدلاتها السنوية العامة والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر: تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية، وكذلك من خطر التزحلق على الطرقات.

أخبار ذات صلة

الرجوب: الكشافة أحد رموز الحركة الوطنية يجب الحفاظ عليها وتطويرها

الرجوب: الكشافة أحد رموز الحركة الوطنية يجب الحفاظ عليها وتطويرها

عريقات: التطبيع مع إسرائيل طعنة فى الظهر الفلسطيني واستباحة لدمائه

عريقات: التطبيع مع إسرائيل طعنة فى الظهر الفلسطيني واستباحة لدمائه

استولى على تسجيلات كاميرات..الاحتلال يقتحم مسجداً وسط البيرة ويُصيب ثلاثة شبان

استولى على تسجيلات كاميرات..الاحتلال يقتحم مسجداً وسط البيرة ويُصيب ثلاثة شبان

أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم السبت

أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم السبت

الاحتلال يقتحم سطح مرحبا وشارع القدس في البيرة

الاحتلال يقتحم سطح مرحبا وشارع القدس في البيرة

الطيبي يعلن بشكل رسمي خوض الانتخابات في قائمة العربية للتغيير

الطيبي يعلن بشكل رسمي خوض الانتخابات في قائمة العربية للتغيير

الكتل النقابية تجدد تمسكها بوحدة الحركة العمالية

الكتل النقابية تجدد تمسكها بوحدة الحركة العمالية

فتح: إسرائيل وقادتها يجب أن يقدموا لمحكمة دولية

فتح: إسرائيل وقادتها يجب أن يقدموا لمحكمة دولية

التعليقات

الدنيا حكايات

تَبِعات فشل المُصالحة الفلسطينية

تَبِعات فشل المُصالحة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الرجوب: الكشافة أحد رموز الحركة الوطنية يجب الحفاظ عليها وتطويرها

الرجوب: الكشافة أحد رموز الحركة الوطنية يجب الحفاظ عليها وتطويرها

الاحتلال يقتحم سطح مرحبا وشارع القدس في البيرة

الاحتلال يقتحم سطح مرحبا وشارع القدس في البيرة

الطيبي يعلن بشكل رسمي خوض الانتخابات في قائمة العربية للتغيير

الطيبي يعلن بشكل رسمي خوض الانتخابات في قائمة العربية للتغيير

الكتل النقابية تجدد تمسكها بوحدة الحركة العمالية

الكتل النقابية تجدد تمسكها بوحدة الحركة العمالية

فتح: إسرائيل وقادتها يجب أن يقدموا لمحكمة دولية

فتح: إسرائيل وقادتها يجب أن يقدموا لمحكمة دولية

إدعيس: قوة من المستعربين سرقت مقتنيات مسجد في البيرة

إدعيس: قوة من المستعربين سرقت مقتنيات مسجد في البيرة

هذه تفاصيل المنخفض الجوي الجديد الذي يضرب البلاد غدا

هذه تفاصيل المنخفض الجوي الجديد الذي يضرب البلاد غدا

مقتل فتى في شجار عائلي بمدينة الخليل

مقتل فتى في شجار عائلي بمدينة الخليل

منوعات

منى فاروق وشيما الحاج تكشفان معلومات مثيرة عن علاقتهما بخالد يوسف

منى فاروق وشيما الحاج تكشفان معلومات مثيرة عن علاقتهما بخالد يوسف

شاهد: تعليق ناري من علا الفارس على من يطالبون بترحيلها من الإمارات

شاهد: تعليق ناري من علا الفارس على من يطالبون بترحيلها من الإمارات

بتسجيل صوتي.. كاظم الساهر يحسم الجدل بشأن تغيير اسم عائلته

بتسجيل صوتي.. كاظم الساهر يحسم الجدل بشأن تغيير اسم عائلته

لم يهرب لفرنسا.. شاهد أول تعليق لخالد يوسف بعد القبض منى فاروق وشيما الحاج

لم يهرب لفرنسا.. شاهد أول تعليق لخالد يوسف بعد القبض منى فاروق وشيما الحاج

علا الفارس بتغريدة تشعل غضب الإماراتيين.. ومطالبات بطردها من البلاد فورًا

علا الفارس بتغريدة تشعل غضب الإماراتيين.. ومطالبات بطردها من البلاد فورًا

انهيار ريهام سعيد من البكاء على الهواء مباشرة.. شاهد السبب

انهيار ريهام سعيد من البكاء على الهواء مباشرة.. شاهد السبب

وسط ذهول الجميع.. إلغاء حفل محمد عساف بالسعودية بعد 30 دقيقة فقط

وسط ذهول الجميع.. إلغاء حفل محمد عساف بالسعودية بعد 30 دقيقة فقط

صورة: تعرفوا للرجل الذي احتل مكان فاروق الفيشاوي في حياة سمية الألفي

صورة: تعرفوا للرجل الذي احتل مكان فاروق الفيشاوي في حياة سمية الألفي

صورة رومانسية لـ&#34;جاستن بير&#34; و&#34;هايلي بالدوين&#34; على غلاف مجلة Vogue

صورة رومانسية لـ"جاستن بير" و"هايلي بالدوين" على غلاف مجلة Vogue

شاهد: كيف كان شكل &#34;سما المصري&#34; قبل ان تكتسب 20 كيلوغراما

شاهد: كيف كان شكل "سما المصري" قبل ان تكتسب 20 كيلوغراما

عربي

خطيبة خاشقجي: لن أقابل ترامب إلا إذا غير موقفه

خطيبة خاشقجي: لن أقابل ترامب إلا إذا غير موقفه

السعودية: &#34;محمد بن سلمان&#34; خط أحمر

السعودية: "محمد بن سلمان" خط أحمر

خامنئي: السعودية انحرفت عن طريق الله

خامنئي: السعودية انحرفت عن طريق الله

لأول مرة منذ قطع العلاقات... قطر والسعودية تتفقان على أمر واحد

لأول مرة منذ قطع العلاقات... قطر والسعودية تتفقان على أمر واحد