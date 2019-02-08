الاحتلال يقتحم سطح مرحبا وشارع القدس في البيرة

رام الله - دنيا الوطناقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، شارع القدس وحي سطح مرحبا في مدينة البيرة، واستولت على تسجيلات كاميرات مراقبة من إحدى البنايات السكنية.وأفاد شهود عيان بأن مواجهات اندلعت في المكان، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات.