الطيبي يعلن بشكل رسمي خوض الانتخابات في قائمة العربية للتغيير

رام الله - دنيا الوطنأعلن النائب العربي في الكنيست أحمد الطيبي خوض الانتخابات المقبلة بقائمة مستقلة وهي قائمة العربية للتغيير، بناء على قرار "اللجنة المركزية للعربية للتغيير".وقال "استنادا الى صلاحياتي كرئيس للعربية للتغيير، اعلن عن هذا القرار نظرا لرفض الأحزاب المُشكّلة للقائمة المشتركة معنا (الجبهة والاسلامية والتجمع) لمطلبنا باشراك الناس في تركيبة القائمة المشتركة من خلال استطلاعات مهنية او انتخابات تمهيدية (برايمرز) الامر الذي يؤدي الى عزوف الناس عن السياسة ويفتح الباب لدخول الاحزاب الصهيونية الى بلداتنا العربية، وحرصا منا على تعزيز التمثيل العربي في الكنيست، كما ونوعا".وأضاف: "مستعدون لنكون جسما مانعا كما كان في سنوات التسعين امام من يوافق على مطالبنا التي حددناها".ودعا الطيبي الاحزاب في القائمة المشتركة لتوقيع ميثاق شرف وتحديد البوصلة نحو اليمين المتطرف وتوقيع اتفاق فائض اصوات بين القائمتين.