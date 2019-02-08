شؤون فلسطينية

الكتل النقابية تجدد تمسكها بوحدة الحركة العمالية

الكتل النقابية تجدد تمسكها بوحدة الحركة العمالية
رام الله - دنيا الوطن
أعادت الكتل النقابية والعمالية تأكيد تمسكها بوحدة الحركة النقابية الفلسطينية في شطري الوطن، لما لذلك من أهمية بالغة في خدمة العمال الفلسطينيين والعاملات، والدفاع عن حقوقهم وصون مكتسباتهم من خطر التعسف والتبديد.

جاء ذلك في بيان وقعته تسع كتل عمالية، هي: المكتب الحركي، وكتلة الوحدة العمالية، والكتلة العمالية التقدمية، واتحاد كفاح العمال، وكتلة الطليعة العمالية، ومنظمة التضامن العمالية، وكتلة التحرير العمالية، ولجان كفاح العمال. وفق وكالة وفا.

كما أكدت الكتل في بيانها موقفها السابق والمتمسك بوحدة الحركة النقابية والعمالية من أجل مواصلة الدفاع عن حقوق العمال والعاملات، وتوسيع حركة التضامن العربي والدولي مع القضية الفلسطينية العادلة بما فيها حقوق عمال فلسطين المنتهكة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وشددت على ضرورة الإسراع في تطبيق اتفاق وحدة الحركة النقابية الموقع في أيار 2015م، المتضمن لآليات تطبيقه ودمج النقابات و فتح باب التنسيب أمام العمال والعاملات، وإجراء انتخابات ديمقراطية حرة على قاعدة التمثيل النسبي الكامل، وصولاً لتشكيل الكونفدرالية العمالية الفلسطينية.

وأشارت الكتل في بيانها إلى ضرورة رفع الحد الأدنى للأجور فوق خط الفقر، ووضع آليات فعالة لضمان تطبيقه على كافة العاملين، وطالبت بالإسراع في تشكيل لجنة وطنية من قيادة منظمة التحرير وشخصيات ذات كفاءة وتخصص ومصداقية للمباشرة في رعاية حوار جدي بين أطراف الإنتاج الثلاثة ومعها مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة، لإجراء التعديلات الضرورية على القرار بقانون رقم 19 لعام 2016م، ليصبح قانوناً عصرياً عادلاً، يوفر الحماية الاجتماعية لجماهير عمالنا وهو الذي ستنفذه مؤسسة للضمان الاجتماعي، بالاستناد إلى معايير العمل الدولية ومبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية تضمن حقوق وأموال العمال.

كما طالبت الكتل بفتح حوار جدي حول مسودة قانون التنظيم النقابي ليفضي في المحصلة إلى قانون يستند إلى معايير واتفاقيات العمل الدولية وصيانة الحريات النقابية وفي المقدمة منها حرية التنظيم ووضع الدساتير والأنظمة والنشاط النقابي.

وحذرت من مغبة تراخي جهات الاختصاص الوطنية أمام عدم التزام أرباب العمل بشروط الصحة والسلامة المهنية التي استشهد نتيجة عدم توفرها عددا كبيرا من عمالنا.

كما طالبت الكتل النقابية، وزارة العمل، باتخاذ أقصى العقوبات بحق المخالفين للحفاظ على حياة عمالنا التي هي أغلى ما نملك، هذا وتم الاتفاق على مواصلة ا?جتماعات لوضع استراتيجية موحدة لمتابعة تنفيذ ما تضمنه بيانها.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يقتحم سطح مرحبا وشارع القدس في البيرة

الاحتلال يقتحم سطح مرحبا وشارع القدس في البيرة

الطيبي يعلن بشكل رسمي خوض الانتخابات في قائمة العربية للتغيير

الطيبي يعلن بشكل رسمي خوض الانتخابات في قائمة العربية للتغيير

فتح: إسرائيل وقادتها يجب أن يقدموا لمحكمة دولية

فتح: إسرائيل وقادتها يجب أن يقدموا لمحكمة دولية

رئيس جامعة الأزهر بغزة يبدي استغرابه من تصريحات عميد كلية الشريعة السابق ..ويُوضّح القضية

رئيس جامعة الأزهر بغزة يبدي استغرابه من تصريحات عميد كلية الشريعة السابق ..ويُوضّح القضية

إدعيس: قوة من المستعربين سرقت مقتنيات مسجد في البيرة

إدعيس: قوة من المستعربين سرقت مقتنيات مسجد في البيرة

هذه تفاصيل المنخفض الجوي الجديد الذي يضرب البلاد غدا

هذه تفاصيل المنخفض الجوي الجديد الذي يضرب البلاد غدا

مقتل فتى في شجار عائلي بمدينة الخليل

مقتل فتى في شجار عائلي بمدينة الخليل

شاهد: قوة خاصة إسرائيلية تختطف شابا من وسط مدينة رام الله

شاهد: قوة خاصة إسرائيلية تختطف شابا من وسط مدينة رام الله

التعليقات

الدنيا حكايات

تَبِعات فشل المُصالحة الفلسطينية

تَبِعات فشل المُصالحة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يقتحم سطح مرحبا وشارع القدس في البيرة

الاحتلال يقتحم سطح مرحبا وشارع القدس في البيرة

الطيبي يعلن بشكل رسمي خوض الانتخابات في قائمة العربية للتغيير

الطيبي يعلن بشكل رسمي خوض الانتخابات في قائمة العربية للتغيير

الكتل النقابية تجدد تمسكها بوحدة الحركة العمالية

الكتل النقابية تجدد تمسكها بوحدة الحركة العمالية

فتح: إسرائيل وقادتها يجب أن يقدموا لمحكمة دولية

فتح: إسرائيل وقادتها يجب أن يقدموا لمحكمة دولية

إدعيس: قوة من المستعربين سرقت مقتنيات مسجد في البيرة

إدعيس: قوة من المستعربين سرقت مقتنيات مسجد في البيرة

مقتل فتى في شجار عائلي بمدينة الخليل

مقتل فتى في شجار عائلي بمدينة الخليل

مركز حقوقي: جيش الاحتلال استخدم القوة المفرطة ضد المتظاهرين على حدود غزة

مركز حقوقي: جيش الاحتلال استخدم القوة المفرطة ضد المتظاهرين على حدود غزة

الجهاد: الاحتلال سيدرك عمّا قريب أن ارهابه لن يجدي سوى الهزيمة

الجهاد: الاحتلال سيدرك عمّا قريب أن ارهابه لن يجدي سوى الهزيمة

منوعات

علا الفارس بتغريدة تشعل غضب الإماراتيين.. ومطالبات بطردها من البلاد فورًا

علا الفارس بتغريدة تشعل غضب الإماراتيين.. ومطالبات بطردها من البلاد فورًا

انهيار ريهام سعيد من البكاء على الهواء مباشرة.. شاهد السبب

انهيار ريهام سعيد من البكاء على الهواء مباشرة.. شاهد السبب

وسط ذهول الجميع.. إلغاء حفل محمد عساف بالسعودية بعد 30 دقيقة فقط

وسط ذهول الجميع.. إلغاء حفل محمد عساف بالسعودية بعد 30 دقيقة فقط

صورة: تعرفوا للرجل الذي احتل مكان فاروق الفيشاوي في حياة سمية الألفي

صورة: تعرفوا للرجل الذي احتل مكان فاروق الفيشاوي في حياة سمية الألفي

صورة رومانسية لـ&#34;جاستن بير&#34; و&#34;هايلي بالدوين&#34; على غلاف مجلة Vogue

صورة رومانسية لـ"جاستن بير" و"هايلي بالدوين" على غلاف مجلة Vogue

شاهد: كيف كان شكل &#34;سما المصري&#34; قبل ان تكتسب 20 كيلوغراما

شاهد: كيف كان شكل "سما المصري" قبل ان تكتسب 20 كيلوغراما

فيديو: فنانة خليجية تثير الجدل بإطلالة مثيرة ووضعيات مخلة للآداب

فيديو: فنانة خليجية تثير الجدل بإطلالة مثيرة ووضعيات مخلة للآداب

فيديو: لسبب &#34;غريب&#34;.. &#34;شهيرة&#34; تتراجع عن خلع الحجاب

فيديو: لسبب "غريب".. "شهيرة" تتراجع عن خلع الحجاب

بعد القبض على صاحبات الفيديو الفاضح..المخرج خالد يوسف &#34;يهرب&#34; إلى باريس

بعد القبض على صاحبات الفيديو الفاضح..المخرج خالد يوسف "يهرب" إلى باريس

بعد الفيديو &#34;الإباحي&#34;.. شاهد: القبض على الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج

بعد الفيديو "الإباحي".. شاهد: القبض على الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج

عربي

لأول مرة منذ قطع العلاقات... قطر والسعودية تتفقان على أمر واحد

لأول مرة منذ قطع العلاقات... قطر والسعودية تتفقان على أمر واحد

ماذا قال الرئيس الفنزويلي عن علاقة بلاده بحزب الله ؟

ماذا قال الرئيس الفنزويلي عن علاقة بلاده بحزب الله ؟

الجبير: لا ربط بين ولي العهد وقضية خاشقجي والقيادة السعودية &#34;خط أحمر&#34;!

الجبير: لا ربط بين ولي العهد وقضية خاشقجي والقيادة السعودية "خط أحمر"!

البرلمان المصري يستعد لإسقاط عضوية اثنين من النواب

البرلمان المصري يستعد لإسقاط عضوية اثنين من النواب