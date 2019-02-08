فتح: إسرائيل وقادتها يجب أن يقدموا لمحكمة دولية
رام الله - دنيا الوطن
قالت حركة فتح ان دولة الاحتلال وقادتها يجب أن يقدموا لمحاكمة دولية.
قالت حركة فتح ان دولة الاحتلال وقادتها يجب أن يقدموا لمحاكمة دولية.
وقالت الحركة في بيان للمتحدث باسمها الدكتور عاطف ابو سيف ان جرائم الاحتلال وقتل المدنيين والأطفال استمرار في انتهاك دولة الاحتلال السافر للقانون الدولي.
وأكدت فتح إلي ان صمود شعبنا وتضحياته وإصراره على مواصلة نضاله التحرري حتى عودة كافة حقوقه لن يتوقف. قتل الأطفال وقمع المتظاهرين السلميين على طول السلك الحدودي جرائم ضد الإنسانية لا يحب أن تمر دون عقاب.
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