إدعيس: قوة من المستعربين سرقت مقتنيات مسجد في البيرة

رام الله - دنيا الوطنندد يوسف ادعيس وزير الأوقاف والشؤون الدينية، اليوم الجمعة، بالاعتداء على حرمة مسجد جمال عبد الناصر الواقع في مدينة البيرة من قبل مجموعة من المستعربين الذين دنسوا المسجد ترافقهم مجموعة من الكلاب تحت مبررات واهية ومرفوضة.وقال ادعيس في بيان صحفي، أن هذا الاعتداء الجبان على مكان عبادة ديني ومقدس، دون مراعاة لحرمته ولقداسته ولقيمته الدينية والمعنوية هو جزء من مسلسل الاعتداءات التي تطال مقدساتنا الإسلامية والمسيحية بشكل يومي خاصة في المسجد الأقصى درّة فلسطين من قبل قوات الاحتلال وسوائب المستوطنين وبغطاء سياسي من حكومة الاحتلال اليمينة.وأوضح ادعيس، أن قوة المستعربين التي جاءت لتسرق مقتنيات المسجد من أجهزة تسجيل الكاميرات (DVR)، بعد كسر أبواب غرفة الأذان الموحد، اعتدت بالضرب على الموظف في المسجد حمزة غنام بعد ربطه.وطالب ادعيس المجتمع الدولي بحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين من الاعتداءات التي تأخذ شكلاً ممنهجاً.