هذه تفاصيل المنخفض الجوي الجديد الذي يضرب البلاد غدا

يكون الطقس غدا السبت 9 فبراير 2019 غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً بوجه عام، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط أمطار متفرقة فوق معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.





أما الاحد: يطرأ إنخفاض طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً بوجه عام، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط أمطار متفرقة فوق معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.





والإثنين ينحسر المنخفض الجوي مع بقاء الجو بارداً وفرصة لزخات من الأمطار في الفترة الصباحية تحديداً قبل أن يعود الجو للإستقرار من جديد.





طقس فلسطين الثلاثاء: يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقائها دون معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. والله تعالى أعلى وأعلم

رام الله - دنيا الوطن