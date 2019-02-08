مقتل فتى في شجار عائلي بمدينة الخليل

رام الله - دنيا الوطنقتل فتى يبلغ من العمر 17 عاما، مساء اليوم الجمعة، في شجار عائلي وقع بمدينة الخليل.وأفاد الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأن قوات كبيرة من الأجهزة الأمنية انتشرت في المدينة لتطويق الأحداث، في حين باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.