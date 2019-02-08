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شاهد: قوة خاصة إسرائيلية تختطف شابا من وسط مدينة رام الله

شاهد: قوة خاصة إسرائيلية تختطف شابا من وسط مدينة رام الله
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
اختطفت قوة خاصة إسرائيلية "مستعربون"، مساء اليوم الجمعة، شابا من وسط مدينة رام الله.

وأفادت مصادر محلية ، بأن قوة خاصة إسرائيلية تستقل مركبات مدنية اقتحمت وسط المدينة واختطفت الشاب حمزة غانم، ما أدى لاندلاع مواجهات، أطلق خلالها جنود الاحتلال الذين اقتحموا المدينة لتوفير الحماية للقوة الخاصة، الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات حتى اللحظة.


 


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