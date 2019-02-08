الشيخ يرد على تصريحات أمريكية حول دعوة مسؤولين فلسطينيين لمؤتمر وارسو

رام الله - دنيا الوطنردَّ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، اليوم الجمعة، على تصريحات مسؤول أمريكي بشأن توجيه دعوة لمسؤولين فلسطينيين لحضور مؤتمر وارسو الأربعاء المقبل.وقال الشيخ في تغريدة عبر حسابه على (تويتر):" نؤكد رفضنا لحضور هذا المؤتمر وأنه لا ينوب احد عن الشعب الفلسطيني في الحديث عن قضيته غير ممثله الشرعي والوحيد منظمة التحرير الفلسطينية".وأكدت الخارجية الأميركية الخميس، أن جاريد كوشنر وجيسون غرينبلات، سيشاركان في مؤتمر وارسو المسمى بـ"مؤتمر السلام والأمن في الشرق الأوسط" الأربعاء المقبل، لإطلاع المؤتمرين على آخر تطورات خطة السلام المعروفة بـ" صفقة القرن ".وقال روبرت بالادينو، الناطق الرسمي باسم الخارجية الأميركية في معرض رده عمّا إذا كانت وزارة الخارجية الأميركية قد وجهت دعوة للرئيس محمود عباس أو المسؤوليين الفلسطينيين للمشاركة في المؤتمر: "ليس لدي ما أقوله عن هذه النقطة في الوقت الراهن".