مركز حقوقي: جيش الاحتلال استخدم القوة المفرطة ضد المتظاهرين على حدود غزة





وأصيب بعيار ناري في الصدر حوالي الساعة 3:50 مساءً، أثناء تواجده على بعد حوالي 60 مترا عن الشريط الحدودي شرق خزاعة شرق خانيونس، وأعلن عن وفاته بمجرد وصوله للنقطة الطبية الميدانية. وحمزة محمد رشدي شتيوي، 17 عاما، من سكان غزة، وأصيب بعيار ناري في العنق أثناء تواجده على بعد حوالي 50 مترا من الشريط الحدودي شرق حي الشجاعية بغزة.



كما أصيب (90) مدنيًّا منهم 32 طفلا و3 نساء، ومسعف، بأعيرة نارية ومعدنية وقنابل غاز مباشرة، فضلا عن إصابة العشرات من المتظاهرين والمسعفين والصحفيين بالاختناق والتشنج جراء استنشاق الغاز، الذي أطلقته تلك القوات من الجيبات العسكرية والبنادق شرق القطاع.



وخلال هذا الأسبوع أطلقت قوات الاحتلال مياه المجاري عبر عربات ضخ تجاه المتظاهرين والأراضي الزراعية المقابلة للشريط الحدودي شرق خانيونس.





ورغم تجمع المتظاهرين في أماكن مكشوفة لقناصة الاحتلال المتمركزين أعلى التلال الرملية والأبراج العسكرية وداخل الجيبات وخلفها، إلا أن تلك القوات أطلقت الأعيرة النارية الحية والمطاطية ووابلا من قنابل الغاز تجاههم. أسفر إطلاق النار من قوات الاحتلال الذي استمر حتى الساعة 5:30 مساءً، عن مقتل طفلين، وهما: حسن إياد عبد الفتاح شلبي، 14 عامًا، من سكن مدينة حمد في خانيونس.