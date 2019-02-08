"الغاز" الذي يستخدمه الاحتلال لقمع مسيرات العودة يغضب مستوطني غلاف غزة

رام الله - دنيا الوطنأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت الاسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، أن جيش الاحتلال طالب سكان مستوطنات غلاف غزة بالدخول للمنازل وإغلاق النوافذ، على إثر مسيرات العودة اليوم الجمعة شرق القطاع.ووفقاً للصحيفة الاسرائيلية، اشتكى سكان الغلاف من تسرب كثيف للغاز المسيل للدموع الذي يستهدف به الجيش المتظاهرين.وذكر موقع "حدشوت 24 الاسرائيلي"، أن سكان "شاعر هنيجيف" غاضبون من الأحداث قرب السياج، فغير مسموح العيش بوجود دخان كمثل هذا في المنطقة.