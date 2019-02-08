روسيا تستعيد عضويتها في اللجنة البارالمبية الدولية

رام الله - دنيا الوطناستعادت اللجنة البارالمبية الروسية بشكل مشروط عضويتها في اللجنة البارالمبية الدولية (IPC)، وذلك بعد 3 سنوات تقريبا من تعليق عضويتها في هذه المنظمة الرياضية الدولية.وبحسب بيان نشرته اللجنة البارالمبية الدولية اليوم على موقعها الإلكتروني، فستستعيد روسيا عضويتها المشروطة بداية من منتصف الشهر المقبل.وكانت اللجنة البارالمبية الدولية قررت في أغسطس عام 2016، تعليق عضوية اللجنة البارالمبية الروسية، وذلك في أعقاب صدور تقرير أعده المحقق الكندي ريتشارد ماكلارين، وادعى فيه تعاطي المنشطات في صفوف الرياضيين الروس .وتم في شهر سبتمبر الماضي تمديد تعليق عضوية اللجنة البارالمبية الروسية، وأعلنت اللجنة البارالمبية الدولية أن العديد من المعايير لا تزال غير محققة، من بينها استعادة الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات "روسادا" لوضعها الكامل.وفي 4 فبراير الماضي، صرح بافل روجكوف، نائب رئيس اللجنة البارالمبية الروسية، بأنه تم استيفاء جميع الشروط الواردة في خريطة الطريق، لاستعادة روسيا لعضويتها في اللجنة البارالمبية الدولية، منها استعادة "روسادا" لوضعها الكامل.وباستعادة اللجنة البارالمبية الروسية لعضويتها، فسيصبح من حق البارالمبيين الروس، المشاركة في المنافسات الدولية تحت راية بلدهم.