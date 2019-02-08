دولي

مسؤول أمريكي: دعونا الفلسطينيين لحضور مؤتمر حول إيران

مسؤول أمريكي: دعونا الفلسطينيين لحضور مؤتمر حول إيران
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مسؤول في الإدارة الأمريكية أن واشنطن دعت ممثلين عن السلطة الوطنية الفلسطينية لحضور المؤتمر حول الشرق الأوسط، الذي من المقرر عقده في وارسو، والذي سيبحث مواجهة إيران بالمنطقة.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي رفيع، اليوم الجمعة، قوله إن مسؤولين فلسطينيين تلقوا دعوة لمؤتمر تعقده الولايات المتحدة حول الشرق الأوسط وتستضيفه بولندا الأسبوع القادم.

وبينت أن جاريد كوشنر مستشار ترامب سيبحث في المؤتمر خططا للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

ووزادت الوكالة قول المسؤول للصحفيين إن الاجتماع ”سيكون مناقشات وليس مفاوضات“ عن الشرق الأوسط.

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