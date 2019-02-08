كيف قتلت اسرائيل الشهيد الفتى حمزة اشتيوي .. شهادة مرعبة لأحد المسعفين

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ما قالوا انه شهادة أحد المسعفين في مخيم ملكة لاعدام الشهيد حمزة اشتيوي (17) عاماً الذي اسشهد برصاص الاحتلال عند حدود قطاع غزة اليوم الجمعة.





ويكتب أحد المسعفين الذين قاموا باسعاف الشهيد حمزة اشتيوي:

الشهيد إشتيوي أُشهد الله بأنه أُعدم بدم بارد وكان جالس وكان خلفي.





ويواصل المسعف شهادته" وكان يضع يديه على قدميه فسمعت صوت الطلق وبصفتي كمسعف بالميدان ركضت عليه المسافة 5 أمتار تقريبا بعيد عني فقال لي حرفيا (فش فيا إشي ) فنظرت إليه لأعرف مكان الإصابة وجدت الدم يخرج للتو بشكل كبير من رقبته".

















ويتابع" أدركت أنها إصابة قاتله وقلت له قول (لا إله إلا الله ) فرد دعا ثلاثة مرات وانا أُدخل الشاش بداخل الجرح واضغط عليه وكان معي زميلي يضغط فتغير لون وجهه وكان النزيف لا يتوقف فحاولت ولكن قدر الله أقوى منا جميعا".

رام الله - دنيا الوطن