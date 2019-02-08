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بعد انسحاب المستوطنين.. الاحتلال يعيد فتح حاجزي زعترة وحوارة

بعد انسحاب المستوطنين.. الاحتلال يعيد فتح حاجزي زعترة وحوارة
رام الله - دنيا الوطن
أعاد جيش الاحتلال، فتح حاجزي حوارة وزعترة جنوب نابلس، بعد انسحاب المستوطنين عقب تنفيذهم مظاهرات في المكان.

وأشارت مصادر محلية أن الاحتلال أغلق الحاجزين أمام حركة سير الفلسطينيين لتأمين مظاهرات للمستوطنين خرجت في المكان، ثم أعاد فتحها عقب انتهاء المظاهرات.

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