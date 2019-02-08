أشبال القدس الذين أصبحوا شباناً تحت حكم المؤبد

رام الله - دنيا الوطندخل أربعة أسرى مقدسيين، اليوم الجمعة، عامهم الثامن عشر في الاعتقال.الأسرى المقدسيون الأربعة، وهم أمجد أبو رميلة، أحمد شويكي، سمير غيث، مهند جويحان، اعتقلوا معا في آب 2002، حين كانوا أطفالا صغارا بعمر الزهور، يلهون ويلعبون، لتنقض عليهم سلطات الإحتلال وتعتقلهم و تودعهم سجونها الظالمة، بعد أن تعرضوا للإصابة برصاص الجنود خلال الاعتقال.فالأسير أمجد أبو رميلة من مواليد 15/9/1986 وعند اعتقاله كان يبلغ من العمر 15 عاما و حكم عليه بالسجن مدى الحياة.أما الأسير مهند جويحان فهو من مواليد 18/7/1985 ويوم اعتقاله كان يبلغ من العمر 16 عاما و حكمت عليه المحكمة بالسجن مدة 25 عاما.والأسير أحمد شويكي من مواليد 19/11/1987 و يوم اعتقاله كان يبلغ من العمر 14 عاما و حكمت عليه المحكمة بالسجن مدة 20 عاما.أما الأسير سمير غيث فهو من مواليد 13/3/1984 ولم يتجاوز عمره يوم اعتقاله ثمانية عشر عاما، وحكمت عليه المحكمة الاحتلالية بالسجن مدى الحياة.