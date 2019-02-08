الاحتلال يقتحم قرية ام صفا شمال رام الله وينصب حاجزا على مدخلها الجنوبي
رام الله - دنيا الوطن
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، قرية أم صفا، شمال رام الله.
وأفاد شهود عيان في القرية أن جنودا مشاة تمركزوا وسط القرية، وعمدوا إلى استفزاز المواطنين والمارة، وقاموا بإطلاق قنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع.
وذكر الشهود أن جنود الاحتلال أقاموا حاجزا عسكريا عند مدخل القرية، وشرعوا بإيقاف مركبات المواطنين، وتفتيشها والتدقيق في بطاقاتهم الشخصية.
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، قرية أم صفا، شمال رام الله.
وأفاد شهود عيان في القرية أن جنودا مشاة تمركزوا وسط القرية، وعمدوا إلى استفزاز المواطنين والمارة، وقاموا بإطلاق قنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع.
وذكر الشهود أن جنود الاحتلال أقاموا حاجزا عسكريا عند مدخل القرية، وشرعوا بإيقاف مركبات المواطنين، وتفتيشها والتدقيق في بطاقاتهم الشخصية.
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