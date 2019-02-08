دولي

بوتين يقيل 9 جنرالات

بوتين يقيل 9 جنرالات
رام الله - دنيا الوطن
 أصدر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسوما يقضي بإقالة 9 جنرالات في أجهزة إنفاذ القانون من مناصبهم.

وضمت قائمة الجنرالات التسعة، نائب رئيس فرع إدارة وزارة الداخلية بإقليم كراسنويارسك، ومدير فرع الهيئة الفدرالية لإنفاذ العقوبات في مقاطعة كيروف، وغيرهم.

وسبق وأن وقع بوتين مرسوما أقال فيه عددا من الجنرالات الروس في وزارة الداخلية ولجنة التحقيق الفيدرالية ودائرة السجون ووزارة الطوارئ، وذلك في السادس من أبريل/ نيسان الماضي.

وبموجب المرسوم الرئاسي، فقد تم إعفاء 3 جنرالات من وزارة الداخلية وجنرال من دائرة السجون و5 جنرالات من لجنة التحقيق الفيدرالية وجنرال من وزارة الطوارئ من مناصبهم. وتحتوي الوثيقة على تعيينات جديدة.

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