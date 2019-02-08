قيادي بحماس: قطاع غزة "قنبلة موقوتة" والانفجار سيكون بوجه الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأكد القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان، اليوم الجمعة، أن قطاع غزة آيل للانفجار، مطالبا المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته والتحرك باتجاه كسر الحصار.وقال رضوان في تصريحات له من مخيم العودة شرق غزة، إن قطاع غزة "قنبلة موقوتة"، خاصة بعد زيادة "العقوبات" من السلطة الفلسطينية وقطع رواتب الموظفين وعائلات الاسرى والشهداء، وفق قوله.وأشار رضوان إلى أن الانفجار سيكون فقط في وجه الاحتلال.وشدد رضوان على أن استمرار الحصار والارهاب والاجرام والقتل من قبل الاحتلال لن يوقف المسيرات.وأضاف القيادي في حماس أن استهداف المدنيين لن يمر دون حساب، محملا الاحتلال تداعيات ذلكووجه رضوان رسالة إلى الوسطاء قائلا:" نقول لكل الوسطاء أنه لا يمكن القبول باستمرار الحصار على قطاع غزة، وأننا لن نتنازل ولن نتهاون تجاه كسره".