وفاة السجين ياسر اشتيه داخل معتقل "ايشل"

رام الله - دنيا الوطنأكد نادي الأسير نبأ وفاة السجين ياسر حامد اشتيه (36 عاماً) من بلدة تل في محافظة نابلس، داخل معتقل "ايشل".وفي بيان له، قال النادي إنه لا تفاصيل إضافية متوفرة إلى الآن حول أسباب الوفاة.يُشار إلى أن اشتيه معتقل منذ عام 2009، ومحكوم بالسجن المؤبد على قضية جنائية.وكانت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، أعلنت وفاة معتقل في سجن ايشل في بئر السبع، في ظروف غامضة.