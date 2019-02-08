عاجل

  • موقع والا الاسرائيلي: على اسرائيل الاستعداد لرد حماس في غزة

شؤون فلسطينية

هيئة مسيرات العودة: لدينا خيارات عديدة وخطوات قاسية سنقدم عليها

هيئة مسيرات العودة: لدينا خيارات عديدة وخطوات قاسية سنقدم عليها
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، اليوم الجمعة، أن لديها خيارات عديدة وخطوات قاسية ستقدم عليها اذا استمر الحصار على قطاع غزة.

وقالت الهيئة في مؤتمر صحفي عقدته في مخيم العودة شرق غزة، إنه  لا يمكن فصل القضايا السياسية عن القضايا الإنسانية أو فصل ما يحدث في غزة عما يحدث في الضفة أو القدس أو الداخل المحتل، أو داخل المعتقلات.

وأضافت الهيئة:" في ظل استمرار جرائم الاحتلال بحق ابناء شعبنا وبحق الحركة الاسيرة واستمرار الحصار فإن كل الاحتمالات مفتوحة على مصراعيها للتعامل مع هذا الواقع الجديد".

ودعت الهيئة أبناء شعبنا للمشاركة في الجمعة القادمة الـ 47 على التوالي تحت شعار غزة "عصية على الانكسار".


وأكدت الهيئة أن دماء الأسرى الذين استشهدوا داخل سجون الاحتلال واخرهم الشهيد فارس بارود والشهيد ياسر حامد لن تذهب هدرا.

وأضاف الهيئة أن التحديات الخطيرة التي تستهدف شعبنا في ظل التصعيد الإسرائيلي واستمرار حصار القطاع والجرائم بحق الحركة الأسيرة تجعل كل الاحتمالات مفتوحة على مصراعيها للتعامل مع هذا الواقع.

وأشارت الهيئة إلى أن "إجراءات السلطة الفلسطينية الجديدة ضد الموظفين وأهالي الشهداء والأسرى والجرحى جريمة تجاوزت الخطوط الحمراء والأعراف الوطنية وثوابت شعبنا، وشكّلت طعنة في خاصرة شعبنا والشهداء والأسرى"، على حد تعبيرها.

وطالبت الهيئة السلطة" بوقف هذه الإجراءات والتراجع عنها فورًا، مضيفة أنها صبت الزيت على النار وفاقمت الأوضاع وعمقت الأزمة الوطنية أكثر".

ودعت الهيئة لجنة تقصي الحقائق المكلفة بالتحقيق في جرائم الاحتلال بحق المدنيين المشاركين في مسيرات العودة لمواصلة جهودها لإدانة الاحتلال وقادته وإحالة ملفات جرائمه إلى محكمة الجنايات الدولية.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يقتحم قرية ام صفا شمال رام الله وينصب حاجزا على مدخلها الجنوبي

الاحتلال يقتحم قرية ام صفا شمال رام الله وينصب حاجزا على مدخلها الجنوبي

قيادي بحماس: قطاع غزة &#34;قنبلة موقوتة&#34; والانفجار سيكون بوجه الاحتلال

قيادي بحماس: قطاع غزة "قنبلة موقوتة" والانفجار سيكون بوجه الاحتلال

وفاة السجين ياسر اشتيه داخل معتقل &#34;ايشل&#34;

وفاة السجين ياسر اشتيه داخل معتقل "ايشل"

بيتسيلم: &#34;العليا الإسرائيلية&#34; تخالف القانون في هدم منازل الفلسطينيين

بيتسيلم: "العليا الإسرائيلية" تخالف القانون في هدم منازل الفلسطينيين

القبض على 10 اشخاص فارين من العدالة في بيت لحم

القبض على 10 اشخاص فارين من العدالة في بيت لحم

&#34;التعاون الإسلامي&#34; تحمل إسرائيل مسؤولية استشهاد الأسير بارود

"التعاون الإسلامي" تحمل إسرائيل مسؤولية استشهاد الأسير بارود

أهالي كفر قدوم: مصممون على استمرار مقاومتنا حتى نحقق الأهداف

أهالي كفر قدوم: مصممون على استمرار مقاومتنا حتى نحقق الأهداف

الاحتلال يغلق حاجزي حوارة وزعترة جنوب نابلس

الاحتلال يغلق حاجزي حوارة وزعترة جنوب نابلس

التعليقات

الدنيا حكايات

تَبِعات فشل المُصالحة الفلسطينية

تَبِعات فشل المُصالحة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يقتحم قرية ام صفا شمال رام الله وينصب حاجزا على مدخلها الجنوبي

الاحتلال يقتحم قرية ام صفا شمال رام الله وينصب حاجزا على مدخلها الجنوبي

القبض على 10 اشخاص فارين من العدالة في بيت لحم

القبض على 10 اشخاص فارين من العدالة في بيت لحم

&#34;التعاون الإسلامي&#34; تحمل إسرائيل مسؤولية استشهاد الأسير بارود

"التعاون الإسلامي" تحمل إسرائيل مسؤولية استشهاد الأسير بارود

أهالي كفر قدوم: مصممون على استمرار مقاومتنا حتى نحقق الأهداف

أهالي كفر قدوم: مصممون على استمرار مقاومتنا حتى نحقق الأهداف

الاحتلال يغلق حاجزي حوارة وزعترة جنوب نابلس

الاحتلال يغلق حاجزي حوارة وزعترة جنوب نابلس

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في جبل الريسان ونعلين

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في جبل الريسان ونعلين

&#34;الديمقراطية&#34; تدين مصادرة سلطات الاحتلال لرواتب الأسرى والشهداء

"الديمقراطية" تدين مصادرة سلطات الاحتلال لرواتب الأسرى والشهداء

الكوفية الفلسطينية على أكتاف أطول رجل بالعالم

الكوفية الفلسطينية على أكتاف أطول رجل بالعالم

منوعات

وسط ذهول الجميع.. إلغاء حفل محمد عساف بالسعودية بعد 30 دقيقة فقط

وسط ذهول الجميع.. إلغاء حفل محمد عساف بالسعودية بعد 30 دقيقة فقط

صورة: تعرفوا للرجل الذي احتل مكان فاروق الفيشاوي في حياة سمية الألفي

صورة: تعرفوا للرجل الذي احتل مكان فاروق الفيشاوي في حياة سمية الألفي

صورة رومانسية لـ&#34;جاستن بير&#34; و&#34;هايلي بالدوين&#34; على غلاف مجلة Vogue

صورة رومانسية لـ"جاستن بير" و"هايلي بالدوين" على غلاف مجلة Vogue

شاهد: كيف كان شكل &#34;سما المصري&#34; قبل ان تكتسب 20 كيلوغراما

شاهد: كيف كان شكل "سما المصري" قبل ان تكتسب 20 كيلوغراما

فيديو: فنانة خليجية تثير الجدل بإطلالة مثيرة ووضعيات مخلة للآداب

فيديو: فنانة خليجية تثير الجدل بإطلالة مثيرة ووضعيات مخلة للآداب

فيديو: لسبب &#34;غريب&#34;.. &#34;شهيرة&#34; تتراجع عن خلع الحجاب

فيديو: لسبب "غريب".. "شهيرة" تتراجع عن خلع الحجاب

بعد القبض على صاحبات الفيديو الفاضح..المخرج خالد يوسف &#34;يهرب&#34; إلى باريس

بعد القبض على صاحبات الفيديو الفاضح..المخرج خالد يوسف "يهرب" إلى باريس

بعد الفيديو &#34;الإباحي&#34;.. شاهد: القبض على الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج

بعد الفيديو "الإباحي".. شاهد: القبض على الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج

فيديو: &#34;ميريام كلينك&#34; في أعنف هجوم على &#34;نادين الراسي&#34;.. والاخيرة ترد

فيديو: "ميريام كلينك" في أعنف هجوم على "نادين الراسي".. والاخيرة ترد

شاهد: &#34;أصالة&#34; تثير ضجة كبيرة بتصميم حذائها الغريب

شاهد: "أصالة" تثير ضجة كبيرة بتصميم حذائها الغريب

عربي

ضاحي خلفان يهاجم إسرائيل: عن أي علاقة مع العرب تتحدثون؟

ضاحي خلفان يهاجم إسرائيل: عن أي علاقة مع العرب تتحدثون؟

الأمم المتحدة: السعودية عقدت جلسة محاكمة غير معلنة في قضية خاشقجي

الأمم المتحدة: السعودية عقدت جلسة محاكمة غير معلنة في قضية خاشقجي

مشروع قانون جديد في مصر لتحديد رواتب الشرطة

مشروع قانون جديد في مصر لتحديد رواتب الشرطة

العاهل المغربي يأمر بتجنيد 10 آلاف شاب

العاهل المغربي يأمر بتجنيد 10 آلاف شاب