هيئة مسيرات العودة: لدينا خيارات عديدة وخطوات قاسية سنقدم عليها

أعلنت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، اليوم الجمعة، أن لديها خيارات عديدة وخطوات قاسية ستقدم عليها اذا استمر الحصار على قطاع غزة.





وقالت الهيئة في مؤتمر صحفي عقدته في مخيم العودة شرق غزة، إنه لا يمكن فصل القضايا السياسية عن القضايا الإنسانية أو فصل ما يحدث في غزة عما يحدث في الضفة أو القدس أو الداخل المحتل، أو داخل المعتقلات.





وأضافت الهيئة:" في ظل استمرار جرائم الاحتلال بحق ابناء شعبنا وبحق الحركة الاسيرة واستمرار الحصار فإن كل الاحتمالات مفتوحة على مصراعيها للتعامل مع هذا الواقع الجديد".





ودعت الهيئة أبناء شعبنا للمشاركة في الجمعة القادمة الـ 47 على التوالي تحت شعار غزة "عصية على الانكسار".









وأكدت الهيئة أن دماء الأسرى الذين استشهدوا داخل سجون الاحتلال واخرهم الشهيد فارس بارود والشهيد ياسر حامد لن تذهب هدرا.





وأضاف الهيئة أن التحديات الخطيرة التي تستهدف شعبنا في ظل التصعيد الإسرائيلي واستمرار حصار القطاع والجرائم بحق الحركة الأسيرة تجعل كل الاحتمالات مفتوحة على مصراعيها للتعامل مع هذا الواقع.





وأشارت الهيئة إلى أن "إجراءات السلطة الفلسطينية الجديدة ضد الموظفين وأهالي الشهداء والأسرى والجرحى جريمة تجاوزت الخطوط الحمراء والأعراف الوطنية وثوابت شعبنا، وشكّلت طعنة في خاصرة شعبنا والشهداء والأسرى"، على حد تعبيرها.





وطالبت الهيئة السلطة" بوقف هذه الإجراءات والتراجع عنها فورًا، مضيفة أنها صبت الزيت على النار وفاقمت الأوضاع وعمقت الأزمة الوطنية أكثر".





ودعت الهيئة لجنة تقصي الحقائق المكلفة بالتحقيق في جرائم الاحتلال بحق المدنيين المشاركين في مسيرات العودة لمواصلة جهودها لإدانة الاحتلال وقادته وإحالة ملفات جرائمه إلى محكمة الجنايات الدولية.

رام الله - دنيا الوطن