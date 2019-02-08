"التعاون الإسلامي" تحمل إسرائيل مسؤولية استشهاد الأسير بارود

رام الله - دنيا الوطندانت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الجمعة، بشدة استشهاد الأسير الفلسطيني فارس بارود، في سجون الاحتلال الإسرائيلي، محملة إياها المسؤولية الكاملة عن وفاته.وقالت المنظمة، في بيان، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن وفاة الشهيد بارود، جاءت نتيجة ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيون من إجراءات تعسفية، ومعاملة غير إنسانية، وحرمان من الحقوق الأساسية التي كفلتها لهم الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة.وأكدت التعاون الإسلامي، وقوفها إلى جانب الأسرى الفلسطينيين. مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل من أجل حمايتهم، والضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها المستمرة ضدهم، والإفراج الفوري عنهم.