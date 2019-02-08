أهالي كفر قدوم: مصممون على استمرار مقاومتنا حتى نحقق الأهداف

رام الله - دنيا الوطنأكد اهالي بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية على استمرار مقاومتهم الشعبية التي انطلقت قبل 8 سنوات حتى تحقيق اهدافها التي انطلقت من اجلها رغم كل اشكال القمع التي تعرض اليها المواطنون بكافة اعمارهم واجناسهم.واكد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي ان اهالي البلدة خرجوا بمسيرتهم الاسبوعية بمشاركة المئات لتاكيد حقهم المشروع في حرية التحرك واستخدام طريقهم الذي اغلقه جيش الاحتلال قبل اكثر من 15 عاما لصالح مستوطني مستوطنة قدوميم المقامة عنوة على اراضي البلدة.واوضح شتيوي ان قوات كبيرة من جنود الاحتلال تواجدوا قرب البوابة التي تغلق الشارع الرئيسي، ونصبت الكمائن في حقول الزيتون دون تسجيل اعتقالات او اصابات، فيما اقدم الشبان على حرق عشرات الاطارات المطاطية ورددوا الهتافات الوطنية الداعية لانهاء الاحتلال والمؤكدة على استمرار مسيرتهم حتى تحقيق اهدافها.