الاحتلال يغلق حاجزي حوارة وزعترة جنوب نابلس

رام الله - دنيا الوطنأعلن جيش الاحتلال، اليوم الجمعة، عن اغلاق حاجزي حوارة وزعترة جنوب نابلس.وقال مجلس قروي مادما جنوب نابلس، إن جيش الاحتلال أغلق الشارع أمام حركه سير الفلسطينين من حاجز حوارة حتى زعترة، ومن مفرق جيت حتى دوار طولكرم، على أن يتم فتح حاجز العجوري "عورتا"، وذلك لتأمين مظاهرات للمستوطنين في المنطقة.يذكر، أن اغلاق هذه الحواجز أمام الفلسطينيين يتسبب بقطع أوصال شمال الضفة عن وسطها كلياً، ويحرم الاف الفلسطينيين من التنقل.