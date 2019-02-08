"الديمقراطية" تدين مصادرة سلطات الاحتلال لرواتب الأسرى والشهداء

رام الله - دنيا الوطندانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قرار حكومة دولة الاحتلال الإسرائيلي السطو على أموال عائلات شهداء وأسرى شعبنا الفلسطيني من خلال مصادرتها من أموال المقاصة العائدة للسلطة الفلسطينية.ووصفت الجبهة هذا القرار بأنه شكل من أشكال القرصنة التي تمارسها سلطات الاحتلال في عدوانها اليومي على شعبنا في الأراضي المحتلة ومصالحه الوطنية وحقوقه الاجتماعية والاقتصادية والانسانية، وحقه في الحياة الكريمة، في دولة مستقلة كاملة السيادة تحت سماء وطنه الحر فلسطين.وقالت الجبهة إن ما تجرؤ سلطات الاحتلال على القيام به ما هو إلا من ثمار أوسلو المرة التي أورثتها لشعبنا وقضيته وحقوقه الوطنية.ودعت الجبهة إلى المزيد من الالتفاف حول حقوق عائلات الشهداء وحول الأسرى وعائلاتهم، واحترام استحقاقاتهم المالية والوطنية، وعدم التفريط بها، تحت أي سبب كان، مشددة على ضرورة تعزيز كل أشكال المقاومة الشعبية في مواجهة غطرسة سلطات الاحتلال وقطعان المستوطنين.