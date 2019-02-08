وزارة السياحة والاثار: بناء تلفريك في مدينة القدس مرفوض

رام الله - دنيا الوطندانت وزارة السياحة والآثار مصادقة سلطات الاحتلال الاسرائيلي على مشروع بناء تلفريك في مدينة القدس القديمة، والذي يعتبر أحد المشاريع الاستيطانية التهودية الضخمة التي تنفذها سلطات الاحتلال في المدينة المقدسة سعيا لتعزيز سياساتهاالاستيطانية التهويدية فيها وفرض وقائع جديدة على الأرض.ويبلغ طول هذا المشروع 7 كيلومتر ويمر بالقرب من أسوار القدس في منطقتي سلوان والطور وباب الأسباط على أراضي مقبرة باب الرحمة ويتضمن بناء محطات وخدمات سياحية مختلفة على الأراضي المقدسية المحتلة، وسوف يقوم بربط مختلف المشاريع الاستيطانية التهويدية في القدس الشرقية.ويهدف هذا المشروع الى تغيير مظهر مدينة القدسومشهدها الثقافي ذات الطابع العربي الإسلامي الى طابع استيطاني كولونيالي حديث يعزز الرواية الاستيطانية التهويدية لمدينة القدس بحجج التطوير السياحي في مسعى ممنهج من قبل سلطات للاحتلال لبسط سيادتها على جميع أنحاء القدس وفرضايديولوجية سياسي واستيطاني تهدف الى تهويد القدس وتعزيز المنشآت السياحية والدينية الاستيطانية غير الشرعية كمركز "شتراوس" بالقرب من حائط البراق ومركز كيدم في سلوان التي تمولها مؤسسة "العاد" الاستيطانية وغيرها في محاولة لتحويل الوجهة السياحية للقدس الى هذه المراكز بعيدا عن سكانها الأصليين، وفي المقابل مضاعفة الضغط عليهم وتعقيد حياتهم ومحاصرتهم والسيطرة على مقدراتهم الاقتصادية والسياحية لصالح المؤسسات الاستيطانية غير الشرعية والممولة من قبلسلطات الاحتلال منذ عام 1967م، والتي ترمي إلى تغيير طابع مدينة القدس المقدسة ووضعها القانوني.وأكدت الوزارة أن لهذا المشروع آثار سلبيه بالغا على مدينةالقدس القديمة وأسوارها المسجلة على قائمة التراث العالمي منذ عام 1981م وعلى قائمة التراث العالمي تحت الخطر منذ عام 1982، ويمس بشكل كبير بقيمها العالمية وأصالتها وسلامتها.وأضافت: هذا المشروع يخلق عنصر حديث في سماء القدس غير منسجم مع طبيعتها الثقافية ومشهدها الديني والثقافي العتيق ويتسبب في تشويه بصري كبير لمنظورها الأفقي، ويساعد على احتكار المؤسسات الاستيطانية للحركة السياحية وتزوير الرواية التاريخية والحضارية للمدينة برواية مختلقة هدفها تعزيز التواجدالكولونيالي الصهيوني في مدينة القدس القديمة وفرض السيادة الاسرائيلية غير الشرعية عليها بما يخالف القانون والأعراف الدولية.وتابعت السياحة: لقد اتخذت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو) أكثر من 95 قرار ضد الممارساتالاسرائيلية غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وكانت غالبيتها تتعلق بمدينة القدس الشرقية، وتؤكد هذه القرارات على وضعيتها القانونية كمدينة فلسطينية محتلة، وطالبت إسرائيل كقوة محتلة بحماية الممتلكات الثقافية الفلسطينية.كما دانت انتهاكها للمواثيق الدولية المتعلق بالحافظ على الممتلكات الثقافية الفلسطينية، واعتبرت جميع أنشطتها غير شرعية وأكدت على السمة الفلسطينية للأراضي الفلسطينية والحرم القدسي الشريف، مؤكدةً على مسمياتها وملكيتها الفلسطينية وطالبتها بالحفاظ على جميع المواقع والابنيةوالممتلكات الثقافية والدينية والتوقف عن تنفيذ جميع الانشطة والمشاريع الاستيطانية في مدينة القدس المحتلة، علما أن القانون الدولي الإنساني يعتبر التخريب المتعمد للممتلكات الثقافية جريمة حرب.ويشكل مشروع التلفريك الى جانب الأنشطة الأثرية والمشاريع السياحية والاستيطانية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في القدس خرقا صريحا لكافة المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة والتي تنظم وضعية الآثار والممتلكات الثقافية تحت الاحتلال في اثناء النزاع المسلح خاصة اتفاقية لاهاي لسنة 1907 واتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 وملحقاتها، واتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاع المسلح لسنة 1954 وملحقاتها، وتوصيات المؤتمر التاسع لـ (يونسكو) حول التنقيباتالأثرية في دلهي سنة 1956، واتفاقية عام 1970 حول منع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية، واتفاقية 1972 للتراث الثقافي والطبيعي العالمي ومقرّرات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الامن والمقررات الصادرة عن منظمة (يونسكو)، ومؤتمرات الآثار الدولية.وتشكل هذه الاتفاقيات والتوصيات الدولية المرجعية القانونية الدولية التي تنظم وضع الآثار والتراث الثقافي الفلسطيني تحت الاحتلال. ومن هنا تدعو وزارة السياحة والآثار المجتمع الدوليومؤسساته خصوصا منظمة (يونسكو) ولجنة التراث العالمية والمنظمات الدولية ذات العلاقة للعمل على وقف هذا المشروع المؤذي للتراث الانساني في مدينة القدس القديمة وأسوارها ويمس بقيمها العالمية الاستثنائية بشكل كبيكما ناشدت الوزارة بشكل خاص مدير عام (يونسكو)، التحرك السريع لاتخاذ التدابير الفورية لوقف هذا التعدي غير المسؤول من قبل الاحتلال الاسرائيلي على مدينة القدس وعلى موقع التراث العالمي.