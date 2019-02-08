حماس نفذت هجومًا الكترونيًا على كاميرات الجيش الإسرائيلي بالضفة

رام الله - دنيا الوطنقالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، إن الجيش الإسرائيلي، أحبط هجومًا الكترونيًا نفذه عناصر من حركة حماس مؤخرًا.وأكدت صحيفة (يسرائيل هيوم)، أن الهجوم الالكتروني، كان يستهدف نظام مراقبة الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية، وكان سيعيق إحباط عمليات أو الاستعانة بنظام المراقبة التابعة للجيش الإسرائيلي لمراقبة تحركات جنوده والمس بهم.وذكرت الصحيفة، أنه لو كان نجح هجوم حماس الالكتروني الأخير، على نظام مراقبة الجيش بالضفة الغربية، فكانت الحركة ستتمكن من منع الجيش الإسرائيلي من جمع المعلومات عبر كاميرات المراقبة المنتشرة بالضفة الغربية.يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي، ينشر كاميرات عديدة في شوارع الضفة الغربية، بزعم أن تلك الكاميرات تحمي أمن مستوطنيه.