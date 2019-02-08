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انقلاب داخل تنظيم الدولة.. البغدادي نجا من محاولة اغتيال

انقلاب داخل تنظيم الدولة.. البغدادي نجا من محاولة اغتيال
أبو بكر البغدادي
رام الله - دنيا الوطن
كشفت صحيفة (الغارديان) البريطانية، أن زعيم تنظيم الدولة، أبو بكر البغدادي، نجا من محاولة انقلاب داخلية خلال الشهر الماضي، على أيدي مقاتلين أجانب، غربي سوريا.

ورجحت مصادر في المخابرات الغربية، أن تكون محاولة الانقلاب على البغدادي داخل التنظيم قد جرت في العاشر من كانون الثاني/ يناير الماضي، في بلدة على مقربة من منطقة هجين في محافظة دير الزور.

ووفق الصحيفة البريطانية، فقد تبادل مقاتلون أجانب في التنظيم إطلاق النار على نحو متعمد مع الحراس الشخصيين لزعيم التنظيم الدموي، لكن البغدادي نجا من العملية وتم تهريبه إلى منطقة محاذية في الصحراء. 

ولقي شخصان مصرعهما في المواجهة، وأوضح مصدر مخابراتي أن أحد القتيلين كان من المقربين بشدة من زعيم تنظيم الدولة.

وعرض التنظيم مكافأة على كل من يقتل الملقب بأبي معاذ الجزائري الذي يرجح أن يكون واحدا من بين 500 مقاتل في صفوف التنظيم في المنطقة.

ولم يوجه تنظيم الدولة، الاتهام إلى الجزائري بالضلوع في محاولة اغتيال زعيمها، لكن التنظيم لم يعتد على تخصيص المكافآت مقابل تصفية بعض الأفراد، وتقول (الغارديان) إن السبب هو التورط في محاولة الاغتيال الأخيرة.

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