خطوة غير مسبوقة.. شقيقة ملك تايلاند تترشح لمنصب رئيس الوزراء

رام الله - دنيا الوطنأكدت وسائل إعلام دولية، أن شقيقة ملك تايلاند، ماها فاجيرالونكورن، أقدمت على خطوة غير مسبوقة في مضمار السياسة، حيث أعلنت ترشحها لمنصب رئيس الوزراء في الانتخابات، التي تجرى يوم 24 آذار/ مارس.وقدمت ماها، أوراق تسجيل رسمية، فيما ذكرت وكالة (رويترز) الروسية: إن خطوة الشقيقة الكبرى للملك، قد تؤدي لمزيد من الاضطراب في المشهد السياسي في تايلاند لأنه يكسر تقليدا قديما وهو بقاء العائلة المالكة بمنأى عن السياسة.وسترشح ماها، عن حزب مؤيد لرئيس الوزراء المخلوع تاكسين شيناوترا.يشار إلى أن ماها تنازلت عن ألقابها الملكية في عام 1972، عندما تزوجت الأمريكي، بيتر جنسن، الذي كان زميلها في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وعاشت في الولايات المتحدة أكثر من 26 عاما، حتى طلاقها في عام 1998.