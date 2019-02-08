ارتفاع عدد ضحايا كارثة السد بالبرازيل إلى 157 قتيلًا

رام الله - دنيا الوطنارتفع عدد ضحايا انهيار سد في منجم في ولاية ميناس جيرايس، جنوب شرقي البرازيل، إلى 157 قتيلا، وذلك بعد عمليات بحث استمرت أسبوعين، بجانب فقدان 182 آخرين.وقالت وكالة (فرانس برس): إنه من المفترض أن يكون هؤلاء الذين سجلوا مفقودين قد لقوا حتفهم لكن لم يتم العثور عليهم تحت النفايات المعدنية بعد انهيار السد في 25 كانون الثاني/ يناير، وذلك وفقا للسلطات الأمنية.​وأوضحت الوكالة، أنه في الأيام الأخيرة، صارعت فرق الإنقاذ الأمطار، التي حدت من قدرتها على الطيران بالطائرات المروحية فوق المنطقة.يشار إلى أن سد المنجم الذي تملكه شركة "فالي" في البرازيل، انهار في ثاني حادث من نوعه تشهده نفس الشركة خلال نحو ثلاث سنوات.