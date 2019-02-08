ضاحي خلفان يهاجم إسرائيل: عن أي علاقة مع العرب تتحدثون؟

رام الله - دنيا الوطنرد الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، على تغريدة نشرتها الصفحة الرسمية لـ"السفارة الإسرائيلية بالخليج" وهي صفحة افتراضية دشنتها وزارة الخارجية الإسرائيلية، وتحدثت فيها عن زيارة حاخام لأبو ظبي.وقال خلفان في تغريدته: "اليهود يدعون إنهم يريدون العيش بسلام في وطن آمن ولكنهم لا يقبلونه للإنسان الفلسطيني. الذي سجنوه وهجروه وقتلوه وقبل ذلك حرموه من ابسط حقوق الإنسان.. فعن أي علاقة مع العرب تتحدث!!!".وفي تغريدة منفصلة قال خلفان: "تريدون التعايش السلمي وترتكبون أبشع الجرائم بحق اهلنا في فلسطين.. تناقض فظيع في الشخصية اليهودية للأسف".وكانت السفارة الإسرائيلية قالت في تغريدتها: "قام الحاخام اليهودي البارز ميخائيل شودريخ بزيارة إلى أبو ظبي وقال في مقابلة مع صحيفة (ذي ناشيونال) المحلية: "هناك جالية يهودية صغيرة ونابضة بالحياة تريد العيش هنا، وتريد أن تكون يهودية وتشعر بالراحة لكونها يهودية.. وهذا شيء لم يكن واضحا قبل ثلاث إلى خمس سنوات. هذا هو خبر هائل".