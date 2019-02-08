غانتس: السياسة مقابل الأمن للتعامل مع السلطة الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنعلق بيني غانتس، المرشح الإسرائيلي لانتخابات الكنيست، على قضية الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني، مؤكدًا أن ما يهمه في هذا الملف هو أمن إسرائيل.وقال غانتس، لصحيفة (يديعوت أحرنوت): "لقد التقيت على مدار قرابة عقد مع الأميركيين للحديث عن ملفا أمنية وسياسية متنوعة، وكانت ردود الأمريكان آنذاك "أنه لا يمكن للإسرائيليين، أن يفكروا في شيء ما ليس مقبولًا من الناحية السياسية لدى الفلسطينيين".وأضاف رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق: إجابتي للأمريكيين كانت أنه "لا يمكنكم التفكير بأي شيء ليس مقبولا من الناحية الأمنية على دولة إسرائيل".وأوضح المنافس الأبرز لنتنياهو، قائلًا: "لذلك، عندما تنصت إلى أجندتي وتسمع عن الخطوط الأمنية التي أرسمها، فإنه بالنسبة لي، المسألة المركزية هي المسألة الأمنية، وهذه المسألة ينبغي أن تضمن أمن دولة إسرائيل. والآن، توجد هنا مسألة المصلحة.