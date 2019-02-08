ارتفاع ضحايا انهيار مبنى إسطنبول إلى 10

رام الله - دنيا الوطنأكدت السلطات التركية، ارتفاع عدد قتلى انهيار مبنى من ثمانية طوابق، في اسطنبول، إلى عشرة، بينما أصيب 13.وانهار المبنى الكائن في حي (كارتال) في الجانب الآسيوي من المدينة الأربعاء، فيما لم يتضح بعد سبب الانهيار.وقال المكتب في بيان إنه جرى انتشال المزيد من الجثث من تحت الأنقاض، ليرتفع عدد القتلى إلى عشرة.