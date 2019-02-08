أمريكا: لن نتحاور مع مادورو

رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الأوان قد فات، بخصوص الحوار مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.وكان جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي، حث قيادات الجيش الفنزويلي على دعم زعيم خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، على أساس أن فوز الرئيس نيكولاس مادورو بولاية ثانية تم بالتزوير، وفق ما نقلت عنه قناة (روسيا اليوم).وقال بولتون في تغريدة له على موقع (تويتر): "ستنظر الولايات المتحدة في رفع العقوبات عن أي ضابط عسكري فنزويلي كبير يدافع عن الديمقراطية ويعترف بالحكومة الدستورية للرئيس خوان غوايدو".وأضاف: "إذا لم يكن الأمر كذلك، فسيتم إغلاق الدائرة المالية الدولية بالكامل.. اتخذ الاختيار الصحيح".