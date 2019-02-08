الأمم المتحدة: السعودية عقدت جلسة محاكمة غير معلنة في قضية خاشقجي

رام الله - دنيا الوطنأكدت آغنيس كالامارد، المسؤولة الأممية التي تقود تحقيقا دوليا مستقلا في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي أن سلطات المملكة أجرت جلسة محاكمة ثانية في هذه القضية، من دون الإعلان عن ذلك.وأعلنت كالامارد، مقررة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفي، في حديث إلى وكالة (أسوشيتد برس)، أن جلسة المحاكمة الثانية جرت في 31 كانون الثاني/ يناير الماضي وضمت السعوديين الـ11 المتهمين بالتورط في اغتيال الصحفي داخل قنصلية المملكة في اسطنبول التركية في الثاني من أكتوبر الماضي.كما أوضحت المسؤولة الأممية أنها علمت بالجلسة خلال زيارتها إلى تركيا للتحقيق في ملابسات الحادث الأسبوع الماضي، ووجهت انتقادات إلى السعودية لعدم لفت نظر الرأي العام إلى المحاكمة وغياب صحفيين في الجلسة.يأتي هذا التصريح بعد يوم من إعلان كالامارد أن مقتل خاشقجي كان عملية اغتيال مخطط لها مسبقا نفذها مسؤولون سعوديون، متهمة المملكة بـ"تقويض جهود تركيا لكشف ملابسات القضية".