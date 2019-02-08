معلومات مثيرة عن رئيس السلفادور "ذو الأصول الفلسطينية"

رام الله - دنيا الوطنفتحت وسائل إعلام اسرائيلية، ملف رئيس السلفادور الجديد، نجيب بوكيلي، الذي ينحدر من أصول فلسطينية.وقالت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) إن المفاجأة في سيرة حياة الرئيس الجديد، هو أن أجداده مسيحيون من القدس، وبيت لحم، إلا أن والده اعتنق الإسلام، ويعمل إماما في أحد المساجد الآن.وذكرت الصحيفة، أن والدته نجيب بوكيلي، كاثوليكية، وأجداده من والده روم أرثوذوكس، مشيرا إلى أن أجداد والدته كانوا يهودا في السابق.نجيب بوكيلي (37 عاما)، يصنف بأنه يميني وسطي، إذ يقول عن نفسه إنه غير متدين، لكنه يؤمن بالمسيح.يذكر، أن بوكيلي هو من أشد المؤيدين لاسرائيل، برغم جذوره الفلسطينية، إذ زارها عدة مرات سابقا، وأدى طقوسا دينية عند حائط البراق، فيما لا يعد موقف بوكيلي تجاه اسرائيل حديثا، إلا أن ظهوره على المشهد بعد فوزه بالانتخابات، دفع وسائل إعلام إلى تسليط الضوء على موقف.وفي عام 2015، أشاد السفير الإسرائيلي في السلفادور، ببوكيلي "كشريك للتعاون"، علما أن آخر زياراته إلى اسرائيل كانت في نيسان من العام الماضي.