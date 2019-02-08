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مشروع قانون جديد في مصر لتحديد رواتب الشرطة

مشروع قانون جديد في مصر لتحديد رواتب الشرطة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن عضو مجلس النواب المصري اللواء ثروت سويلم، عن تقدمه بمشروع قانون جديد لتعديل رواتب ومعاشات الشرطة كون وزارة الداخلية هيئة نظامية مدنية.

وقال سويلم، في المذكرة الإيضاحية: إنه يجب إضافة عبارة "ذات كادر خاص"، كشرط لإعادة النظر في معاشات ومرتبات جنود وضباط الوزارة، بعد الحصول على توقيع أكثر من 100 نائب، بحسب صحيفة (المصري اليوم).

وأكد النائب المصري، أنه من حق رجال الشرطة أن يكون لهم "كادر خاص" مثل العديد من الفئات والقطاعات في المجتمع.

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