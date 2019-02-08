روسيا: لن ننقل سفارتنا إلى القدس

رام الله - دنيا الوطنقالت روسيا، إنها لا تنوي نقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، مؤكدة التزامها بقرارات الأمم المتحدة بشأن واقع المدينة المقدسة.وأكد السفير الروسي لدى إسرائيل، أناطولي فيكتوروف لوكالة (تاس) ردا على سؤال حول امكانية نقل سفارته من تل أبيب للقدس، أن مسألة نقل سفارة روسيا من تل أبيب إلى القدس غير موجودة على الإطلاق في جدول الأعمال.وأضاف السفير الروسي: "تلتزم موسكو بالقاعدة القانونية الدولية فيما يخص قضية القدس، بما في ذلك القرارات المناسبة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".