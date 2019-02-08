415 مستوطنًا إسرائيليًا اقتحموا الأقصى خلال أسبوع

رام الله - دنيا الوطناقتحم عشرات المستوطنين، باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس، خلال الأسبوع الجاري.وقال موقع (حدشوت 24)، اليوم الجمعة: إن 415 مستوطن اقتحموا باحات المسجد الأقصى هذا الأسبوع، بحماية من شرطة الاحتلال، وبمشاركة وزير الزراعة أوري أرئيل.