415 مستوطنًا إسرائيليًا اقتحموا الأقصى خلال أسبوع
رام الله - دنيا الوطن
اقتحم عشرات المستوطنين، باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس، خلال الأسبوع الجاري.
وقال موقع (حدشوت 24)، اليوم الجمعة: إن 415 مستوطن اقتحموا باحات المسجد الأقصى هذا الأسبوع، بحماية من شرطة الاحتلال، وبمشاركة وزير الزراعة أوري أرئيل.
اقتحم عشرات المستوطنين، باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس، خلال الأسبوع الجاري.
وقال موقع (حدشوت 24)، اليوم الجمعة: إن 415 مستوطن اقتحموا باحات المسجد الأقصى هذا الأسبوع، بحماية من شرطة الاحتلال، وبمشاركة وزير الزراعة أوري أرئيل.
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