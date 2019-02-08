قوات الاحتلال تستهدف المزارعين شرقي القطاع

رام الله - دنيا الوطنأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة، نيران أسلحتها الرشاشة، صوب المزارعين في أراضيهم الحدودية، شرق محافظة خانيونس، جنوب قطاع غزة.وأفادت مصادر محلية، بإطلاق جنود الاحتلال النار بكثافة تجاه المزارعين وأراضيهم الحدودية، شرق بلدة الفخاري شرقي خانيونس جنوب القطاع.