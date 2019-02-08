شاهد: قوات الاحتلال تعتلي مسجدًا بالقدس لانزال صورة الشهيد "بارود"

رام الله - دنيا الوطناقتحمت قوات الاحتلال، صباح الجمعة، مسجد الأربعين وسط قرية العيسوية بمدينة القدس، واعتلت سطحه قبيل صلاة الجمعة، لمصادرة صورة الأسير الشهيد فارس بارود، والعلم الفلسطيني الذي عُلق على جدرانه.وقال مصادر محلية: إن جيش الاحتلال اعتلى جدران المسجد من الخارج وأزال صورة الشهيد والعلم، وسط انتشار للقوات في المكان.