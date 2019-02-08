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أزمة دبلوماسية بين السعودية والمغرب بسبب قناة العربية

أزمة دبلوماسية بين السعودية والمغرب بسبب قناة العربية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وكالة أمريكية، بأن المغرب استدعى سفيره من الرياض ردا على بث قناة (العربية) فيلما وثائقيا يتحدث عن غزو المغرب للصحراء الغربية، بعد رفض الدار البيضاء استقبال ولي عهد السعودية.

وقالت وكالة (أسوشيتد برس) الأمريكية، إن وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، ألمح خلال لقائه مع قناة (الجزيرة) القطرية إلى تحفظات بلاده الجادة، على جولة ولي العهد السعودي التي شملت دولا عربية، خاصة بعد الإدانة الدولية لمقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في اسطنبول.

وردا على سؤال حول سبب عدم استضافة الرباط ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في أثناء جولة قام بها مؤخرا إلى دول عربية أخرى، قال بوريطة: "إن الزيارات الرسمية يتم إعدادها مسبقا، وفقا للبروتوكول".

وأوردت (أسوشيتد برس) أنه بعد مقابلة وزير الخارجية المغربي بوريطة مباشرة مع القناة القطرية، بثت قناة "العربية" السعودية، فيلما وثائقيا حول الصحراء الغربية، يدعم الادعاءات التي تتحدث عن أن المغرب غزا تلك المنطقة، عقب مغادرة المستعمرين الإسبان لها في عام 1975، وهو ما يرفضه المغرب، حيث يعتبر الصحراء الغربية ضمن مناطقه الجنوبية.

وأضافت الوكالة، نقلا عن مسؤول حكومي مغربي، أن المغرب استدعى سفيره من المملكة العربية السعودية، لإجراء مشاورات بعد بث تقرير قناة العربية بشأن المزاعم بأن المغرب قام بغزو الصحراء.

وأكد مسؤولان حكوميان آخران نبأ الاستدعاء لوكالة "أسوشيتد برس"، لكنهما رفضا الكشف عن هويتهما.

وفي هذا الصدد، قال مسؤولون حكوميون، أمس الخميس، إن المغرب انسحب من المشاركة في العمليات العسكرية للتحالف العربي الذي تقوده السعودية في الحرب اليمنية.

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